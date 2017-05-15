В Таиланде заключенные сделают миллион бумажных цветов для кремации короля

БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Заключенные таиландских тюрем сделают миллион цветов из специальной сандаловой бумаги для церемонии кремации останков короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), скончавшегося в октябре прошлого года, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

Кремация останков монарха состоится в октябре 2017 года.

Исправительный департамент министерства юстиции Таиланда организовал учебу по производству цветов из сандаловой бумаги для сотрудников тюремной охраны всех тюрем страны. Свои навыки охранники будут передавать заключенным. Министерство укажет, какое количество цветов должно быть произведено в каждой тюрьме, чтобы в целом система исполнения наказаний Таиланда передала траурному комитету по организации похорон монарха миллион таких цветов, сообщает газета.

Помимо заключенных, бумажные цветы будут делать добровольцы, для которых организуют специальные классы, которые будут проходить по выходным дням в нескольких торговых центрах. В некоторых из них в качестве инструкторов выступят заключенные, сообщает издание.

Цветы из бумаги, сделанной из сандалового дерева, традиционно используются в Таиланде и соседних буддийских странах в церемонии кремации останков умершего: каждый человек, пришедший на церемонию, кладет такой цветок на погребальный костер или на гроб усопшего, если кремация происходит в крематории.

Кремация останков короля Рамы IX, царствовавшего в Таиланде 70 лет и снискавшего огромное уважение подданных, пройдет на Главной площади ("Санам Луанг") столицы Таиланда Бангкока, где в настоящее время воздвигается гигантский королевский погребальный костер в виде выполненного из дерева сооружения, напоминающего буддийский храм и символизирующего гору Меру, на которую, по индуистским и буддийским преданиям, уходят души монархов. Для беспрепятственного прохода похоронной процессии из Большого королевского дворца на площадь, находящуюся перед ним, с Главной площади временно пересажены в заповедники десятки больших деревьев, которые вернутся на свои места после траурных мероприятий.

В понедельник СМИ Таиланда сообщили, что отдать последнюю дань уважения усопшему монарху с октября прошлого года пришли уже более 7 миллионов человек. Тело усопшего короля в закрытой церемониальной урне выставлено для прощания в одном из залов Большого королевского дворца, рядом с Храмом Изумрудного Будды. Ежедневно более 20 тысяч человек выстаивают километровую очередь, чтобы поклониться останкам короля Пхумипхона Адулъядета.