В Таиланде заключенные сделают миллион бумажных цветов для кремации короля

БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Заключенные таиландских тюрем сделают миллион цветов из специальной сандаловой бумаги для церемонии кремации останков короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), скончавшегося в октябре прошлого года, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.
Исправительный департамент министерства юстиции Таиланда организовал учебу по производству цветов из сандаловой бумаги для сотрудников тюремной охраны всех тюрем страны. Свои навыки охранники будут передавать заключенным. Министерство укажет, какое количество цветов должно быть произведено в каждой тюрьме, чтобы в целом система исполнения наказаний Таиланда передала траурному комитету по организации похорон монарха миллион таких цветов, сообщает газета.
Помимо заключенных, бумажные цветы будут делать добровольцы, для которых организуют специальные классы, которые будут проходить по выходным дням в нескольких торговых центрах. В некоторых из них в качестве инструкторов выступят заключенные, сообщает издание.
Цветы из бумаги, сделанной из сандалового дерева, традиционно используются в Таиланде и соседних буддийских странах в церемонии кремации останков умершего: каждый человек, пришедший на церемонию, кладет такой цветок на погребальный костер или на гроб усопшего, если кремация происходит в крематории.
В понедельник СМИ Таиланда сообщили, что отдать последнюю дань уважения усопшему монарху с октября прошлого года пришли уже более 7 миллионов человек. Тело усопшего короля в закрытой церемониальной урне выставлено для прощания в одном из залов Большого королевского дворца, рядом с Храмом Изумрудного Будды. Ежедневно более 20 тысяч человек выстаивают километровую очередь, чтобы поклониться останкам короля Пхумипхона Адулъядета.