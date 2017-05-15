Институты ЕС не пострадали от кибератак, сообщили в Еврокомиссии

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (51)

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Институты Евросоюза не пострадали в результате массированных кибератак, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о десятках тысяч хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. По его данным, масштабная кибератака уже затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

"У Еврокомиссии нет сообщений ни от одного из институтов или агентств ЕС, что они подверглись этим атакам", — сказал Маргаритис Схинас журналистам в Брюсселе.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.