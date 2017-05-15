Институты ЕС не пострадали от кибератак, сообщили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Институты Евросоюза не пострадали в результате массированных кибератак, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. По его данным, масштабная кибератака уже затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.