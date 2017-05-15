В Германии при взрыве на заводе пострадали пять человек, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 15 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Пять человек серьезно ранены в результате взрыва на заводе в городе Эльтманн в федеральной земле Бавария, сообщает местное издание Reporter24.

Инцидент произошел на заводе поставщика комплектующих для автомобильной промышленности Schaeffler KG около 10.20 по местному времени (11.20 мск). Около 200 человек были эвакуированы.

Спасательные службы отправлены к месту случившегося. Подробности уточняются.