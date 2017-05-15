Глава минобороны Филиппин заявил о трудностях при покупке оружия у США

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что для руководства страны покупка вооружений у США становится проблематичной из-за промедлений и условий, которые ставит американская сторона, сообщает агентство Рейтер.

"Именно это отбивает у нас желание получать у них (оружие), эти условия", — сказал министр в Пекине. По его словам, филиппинские вооруженные силы нуждаются в самолетах, беспилотниках и быстроходных катерах.

В конце апреля Лорензана на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ филиппинского президента Родриго Дутерте. По его словам, после подписания соглашения с Москвой он намерен рассмотреть вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.