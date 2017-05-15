Россия не связана с всемирной кибератакой, заявил Путин

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Хакерские атаки в мире вызывают озабоченность; источником первичного вируса недавней кибератаки являются США, странно слышать в связи с этим нападки на РФ, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин.

Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"В целом это (хакерские атаки – ред.) тревожно, здесь нет ничего хорошего. Это вызывает озабоченность. Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило: сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать и в этих условиях что-то другое", — сказал Путин.

"Кстати говоря, это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу и по этой проблеме, которые заключаются в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет", — добавил он.