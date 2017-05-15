Филиппинские депутаты заблокировали попытку импичмента Дутерте

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Филиппинские законодатели заблокировали импичмент президента страны Родриго Дутерте, обвиненного в преступлениях против человечности, совершенных в рамках масштабной борьбы с наркотиками, сообщает агентство Асссошиэйтед Пресс.

По данным агентства, депутаты Палаты представителей по результатам первого слушания заявили, что для запуска процедуры импичмента недостаточно оснований.

"После того, как они заблокировали импичмент, который является единственным способом для граждан призвать президента к ответственности он обладает иммунитетом в судах", — цитирует агентство слова законодателя Гэри Алехано, который является автором требования об импичменте.

Как сообщается, теперь противники Дутерте смогут обратиться с повторным требованием не раньше марта следующего года. Однако они надеются, что это неудавшаяся попытка импичмента позволит им "протолкнуть" иск против Дутерте в Международном уголовном суде (МУС).

Представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелла завил, что требование было основано на "фальшивых обвинениях" и направлено на "подрыв легитимного правительства".

Ранее филиппинский депутат от оппозиции Гэри Алехано подал в конгресс требование об импичменте президента страны Родриго Дутерте, обвинив его в совершении особо тяжких преступлений, злоупотреблении властью и общественным доверием.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.