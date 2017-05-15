Во Франции не исключили повторения кибератак

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар считает, что следует ожидать повторных кибератак по всему миру.

Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"В особенности, следует ожидать в ближайшие дни и недели регулярных повторений (атак — ред.)., поскольку такой опыт мы имеем по атакам, и эта далеко не первая, мы, к сожалению, уже много их пережили. Злоумышленники обновляют свое программное обеспечение, делают его более производительным, а другие — вдохновляются их методами, чтобы проводить атаки в своих собственных целях, таким образом, регулярно происходят повторные (атаки — ред.)", — заявил Пупар в эфире радиостанции France Inter.

Он пояснил, что хакеры используют уязвимые места систем, которые компания Microsoft уже исправила, поэтому предприятиям необходимо обновить свои системы. Кроме того, при получении подозрительных писем по электронной почте необходимо быть крайне внимательными и осторожными. Пупар также заявил, что в связи с масштабной кибератакой по всему миру, речь идет о преступной деятельности.

По словам Пупара, опасности так называемого "киберхаоса" нет, поскольку все выходные осуществлялось наблюдение за ситуацией. Тем не менее он признал, что в результате этой кибератаки пострадали много пользователей, и поэтому следует распространять информацию о необходимости мер предосторожности. Пупар отметил, что кроме крупнейшего автопроизводителя Renault, жертвами кибератаки во Франции стали и другие компании, названия которых он не уточнил.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.