Ничего хорошего: Путин прокомментировал новый ракетный пуск КНДР

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, хотя и имеет провоцирующее влияние, ничего хорошего в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет", — сказал Путин.

Утром в понедельник Северная Корея официально подтвердила, что провела в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности, и он был успешным. Ракета упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.