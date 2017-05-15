Россия выступает против расширения пула ядерных держав, заявил Путин

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Северной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнерам, и в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным, опасным", — заявил Путин.

Утром в понедельник Северная Корея официально подтвердила, что проведенный в воскресенье пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная в воскресенье ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов. Японские военные склоняются к мнению, что выпущенная в воскресенье ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла тогда внимание специалистов.