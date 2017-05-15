"Нервозность в политике и экономике": Путин прокомментировал ситуацию в США

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Внутриполитическая борьба в США создает определенную нервозность в политике и экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай.

"В условиях, когда в крупнейших ведущих центрах политических и экономических мы наблюдаем растущее количество элементов неопределенности, скажем, в Соединенных Штатах продолжается, мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике", — сказал Путин.

"В Европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с "Брекситом", как он будет проходить, какие будут результаты", — добавил он.