Сенатор Грэм: США не будут единой страной, пока не накажут Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости наказать Россию за "угрозу американской демократии". Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

По его словам, он уверен "на тысячу процентов" в том, что российские спецслужбы взломали почту главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и серверы Демократической партии, а также "породили хаос" в США.

"Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию", — отметил Грэм.

Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.

Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес России надуманными и отмечал, что его политические противники-демократы пытаются таким способом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.