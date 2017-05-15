Сенатор Грэм: США не будут единой страной, пока не накажут Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости наказать Россию за "угрозу американской демократии". Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.
"Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию", — отметил Грэм.
Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.
Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.
Избранный президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес России надуманными и отмечал, что его политические противники-демократы пытаются таким способом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.
В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.