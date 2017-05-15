Владимир Путин на форуме "Один пояс — один путь". Прямая трансляция

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России с 14 мая находится с визитом в Китае, где проходит форум "Один пояс — один путь". В нем принимают участие президенты и премьеры 29 государств.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия содержит два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.