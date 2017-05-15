Боевики ИГ* контролируют не более 10% территории Мосула

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Под контролем боевиков террористической группировки ИГ* в иракском Мосуле осталось не более 10% территории, передает иракский курдский телеканал Rudaw.

Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

По данным телеканала, ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби". Мосул был захвачен ИГ* летом 2014 года и стал главным оплотом террористов в Ираке.

Иракские СМИ последнее время публикуют карту, на которой отмеченные черным цветом районы под контролем ИГ* остались в небольшом количестве на берегу реки Тигр. Почти со всех сторон они окружены освобожденными территориями под контролем иракской армии.

Ранее глава генштаба армии Ирака Осман аль-Ганими заявил, что военные рассчитывают освободить Мосул полностью к 27 мая — началу священного мусульманского месяца Рамадан.

*террористическая группировка, запрещенная в России