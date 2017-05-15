Боевики ИГ* разбили античные статуи в древнем городе в Сирии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* разрушили античные статуи в городе Дура-Европос в Сирии, сообщает SANA.

По данным агентства, на исламистских сайтах появились видеоролики, на которых террористы бьют кувалдами по древним скульптурам.

Isis says it discovered new ancient ruins in al-Salhiyah, Albukamal. (Dura-Europos ruins). Statues destroyed: pic.twitter.com/HVAQrwT7AG — Hassan Hassan حسن (@hxhassan) 13 мая 2017 г.

"ИГ* сообщило об обнаружении новых античных развалин в Калате-эс-Салихии (Дура-Европос). Статуи разрушены", — написал журналист Хассан Хассан.

За последние два года террористы уничтожили множество древних памятников и артефактов. В частности, в Пальмире была разрушена Триумфальная арка с колоннадой и фасад древнеримского театра.

Дура-Европос – древний город на Евфрате, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. В нем ранее были обнаружены хорошо сохранившиеся фрески, большая часть которых относится к античной эпохе.

*Запрещенная на территории России террористическая организация