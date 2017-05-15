Генсек ООН призвал международное сообщество осознать опасность ведения войн

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Стороны всех конфликтов должны оставить свои иллюзии и осознать, что в настоящее время войну выиграть нельзя, есть только проигравшие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью телеканалу CGTN.
Он добавил, что история рассказывает нам о том, что в войнах прошлого всегда были победители и проигравшие, но "сейчас в войнах есть лишь проигравшие, никто не выигрывает. Посмотрите на Сирию, посмотрите на Ирак, на Афганистан, на Сомали, на Конго, кто там побеждает? Никто! Все страдают".
Он подчеркнул, что мир проживает тот момент, когда терроризм стал реальной угрозой для всех, "никто не защищен от глобального терроризма". Для успешной борьбы с ним все должны объединиться, даже стороны, у которых есть противоречия.