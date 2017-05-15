Новой "Мисс США" стала эксперт по ядерному регулированию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новой "Мисс США" стала специалист по ядерной химии из округа Колумбия 25-летняя Кара Маккаллоу, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, сотрудница Комиссии по ядерному регулированию США обошла своих ближайших соперниц — студентку из Нью-Джерси Чави Верг и представительницу штата Миннесота Мередит Гоулд — и завоевала корону "Мисс США" на церемонии в Лас-Вегасе.

Miss District Of Columbia, Kára McCullough Is Great As She Was Crowned Miss USA 2017 https://t.co/JMVFBvNXZO pic.twitter.com/OiCQNTU4iL — Biggist news (@biggist) 15 мая 2017 г.

​Кара Маккаллоу родилась в итальянском Неаполе, затем переехала в американский штат Виргиния. По ее словам, она хотела бы вдохновлять детей строить карьеру в области науки, технологий и математики.

Miss District of Columbia, Kára McCullough Wins Miss USA 2017https://t.co/RFKKuPUxUJ pic.twitter.com/T50bttcVqa — Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) 15 мая 2017 г.

Как сообщается, новоиспеченная обладательница короны самой красивой девушки Соединенных Штатов сразу же вызвала общественный резонанс своими заявлениями касательно системы медицинского страхования. "Как государственному служащему мне положена страховка, и я лично убедилась, что для получения медицинской страховки необходимо иметь работу", — цитирует агентство слова Маккаллоу, сказанные в ходе одного из этапов конкурса.

Kara McCullough crowned Miss USA 2017 in 2nd win in row [Photos/Video] https://t.co/3GWmbpcIwE pic.twitter.com/ENGdWv3CfB — GidiGossip (@gidigossips) 15 мая 2017 г.

​Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе в воскресенье. За титул "Мисс США" боролись представительницы 51 штата. Приглашенными гостями на шоу стали артисты знаменитого во всем мире Cirque du Soleil.

Thank you all for your support!❤️ I am Miss USA 2017🇺🇸👑

Back to back @deshaunabarber You're amazing, I admire you a lot.😊Love you queen!!! pic.twitter.com/gxqdyhSTsy — Kára McCullough (@Karadeidra) 15 мая 2017 г.

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