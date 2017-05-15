В Норвегии откроют "Русский дом" с интерьерами в стиле Большого театра

МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Предприниматель из Норвегии Коре Таннвик решил построить в приграничном городе Киркенес "Русский дом", в котором можно будет окунуться в атмосферу интерьеров московского Большого театра, а также побывать на "типичной русской даче", при этом посетители должны будут хоть немного говорить по-русски, сообщает телекомпания NRK.

Свое решение предприниматель объясняет тем, что устал от критики в адрес России в западных СМИ. "Русский дом" должен появиться в центре приграничного города Киркенес. Таннвик собирается восстановить здание, которое было закрыто после пожара в 2005 году, и преобразовать его в "Русский дом" к следующему лету.

"Если посмотреть на Россию сегодня, только и разговоров об атомных ракетах, танках, оружии и парадах. А что же с другой стороны? Это должно быть русское искусство и культура. И именно они станут отправной точкой нового проекта", — приводит телекомпания слова Таннвика.

По его задумке, "Русский дом" в Киркенесе будет знакомить посетителей с русской культурой: балетом, музыкой и литературой, эпохой революции и современностью. Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов крон (примерно 2,1 миллиона евро). Если все пойдет по плану, Таннвик приступит к строительству "Русского дома" на 700 квадратных метрах через несколько недель. Он надеется, что уже следующим летом здесь зазвучит музыка Чайковского из "Лебединого озера", а посетители смогут отведать русские блюда под русскую водку.

Таннвик намерен оформить интерьеры "Русского дома" в стиле московского Большого театра – с балконами, царской ложей, розовыми стенами, позолотой и светильниками. Деревянный паркет он намерен привезти из России. "Чтобы получить здесь угощение, нужно будет говорить по-русски. Все посетители получат список необходимых слов и выражений, например, "пиво", "еда" и "где здесь туалет?". Официанты будут говорить только по-русски", — говорит Таннвик.

Но этим планы бизнесмена не ограничиваются. Другой этаж он собирается оформить в стиле "типичной русской дачи", детали для которой привезут из России по частям и соберут в Киркенесе.

Кроме того, в "Русском доме" появится "Красный бар", темой которого станет 100-летие революции в России, а стены украсят портреты Ильича и большевиков, а также лозунги и флаги.

Таннвик говорит, что хочет таким образом противостоять антироссийской пропаганде в СМИ и в пику норвежским политикам показать другой облик России. Таннвик известен своими оригинальными проектами, один из которых — снежный отель в окрестностях города. Он также попробовал себя в роли киноактера — сыграл в нескольких фильмах, в частности снялся много лет назад у Игоря Масленникова в картине "Под каменным небом".