В Германии не видят альтернатив созданию Центра военного планирования ЕС

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС — это вопрос времени, альтернативы этому развитию нет, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.
"Нам нужно взять на себя больше ответственности. Сегодня вновь будет подчеркнуто, что командный центр планирования и управления зарубежными операциями будет создан. Для нас в Германии важно, чтобы это было связано с многолетней успешней работой по предотвращению гражданских кризисов", — добавил госминистр.
В марте министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС. По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, министры "основали и пустили в ход Европейский командный центр для иностранных миссий".