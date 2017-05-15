В Германии не видят альтернатив созданию Центра военного планирования ЕС

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС — это вопрос времени, альтернативы этому развитию нет, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Мы достигли консенсуса в том, что командный центр будет создан, вопрос состоит в том, когда. Я уверен, что призыва граждан ЕС о совместной работе в сфере безопасности, о согласовании конкретных шагов будет везде услышан, просто у некоторых это произойдет раньше, а у других – немного позже", — заявил Рот.

"Нам нужно взять на себя больше ответственности. Сегодня вновь будет подчеркнуто, что командный центр планирования и управления зарубежными операциями будет создан. Для нас в Германии важно, чтобы это было связано с многолетней успешней работой по предотвращению гражданских кризисов", — добавил госминистр.

В марте министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС. По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, министры "основали и пустили в ход Европейский командный центр для иностранных миссий".