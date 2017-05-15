В Литве считают, что учения "Запад" несут наступательный характер на НАТО

ВИЛЬНЮС, 15 мая — РИА Новости. Запланированные военные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, вызывают беспокойство в связи с наступательными действиями против НАТО, заявил в телевизионной передаче Savaitė национального канала LRT министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Лукашенко ранее сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

"Это наверное самая большая проблема последнего времени, учения "Запад" масштабны, а прозрачность низкая. Мягко говоря, ведутся симуляционные атаки против так называемых стран высоких мощностей, это альянс НАТО", — сказал Кароблис в передаче.

По его словам, в рамках российско-белорусских учений якобы будет проводиться симуляция наступательных действий против Польши и стран Балтии. "Эти учения не оборонительного характера, они наступательного характера — симуляция против НАТО, а конкретно против стран Балтии и, видимо, Польши. По данным нашей разведки и союзнической, в первую очередь ведется речь об учениях, нет никаких намеков о полном или частичном конфликте", — сказал он.

На территории Белоруссии во время учений "Запад-2017" будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. От России планируется привлечь около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники.