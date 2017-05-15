Россия восстановит купол Капитолия в Гаване за 20 миллионов рублей

Капитолий (1929 г.) в исторической части Гаваны. Архивное фото

Капитолий (1929 г.) в исторической части Гаваны. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предприятие "Госзагрансобственность" Управделами президента РФ проводит конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия в Гаване на Кубе, максимальная цена контракта – 20 миллионов рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В мае прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что российские специалисты окажут содействие в реставрации гаванского Капитолия, в котором разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы. По словам Матвиенко, о помощи просили кубинские парламентарии, готовился проект межправительственного соглашения.

В прошлом году Управделами президента РФ заказало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.

Новый конкурс касается проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола. Проектировщик к концу августа должен представить принципиальные решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем (песчаником) с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.

Финансироваться работы будут из федерального бюджета РФ. Исполнителя планируется определить в начале июня.