Россия восстановит купол Капитолия в Гаване за 20 миллионов рублей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предприятие "Госзагрансобственность" Управделами президента РФ проводит конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия в Гаване на Кубе, максимальная цена контракта – 20 миллионов рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В прошлом году Управделами президента РФ заказало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.
Новый конкурс касается проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола. Проектировщик к концу августа должен представить принципиальные решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем (песчаником) с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.
Финансироваться работы будут из федерального бюджета РФ. Исполнителя планируется определить в начале июня.