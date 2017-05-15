В крупнейших городах Кот-д'Ивуара слышна интенсивная стрельба

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Интенсивная стрельба слышна в понедельник утром в крупнейших городах Кот-д'Ивуара Абиджане и Буаке, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

"Я слышал звуки выстрелов из автоматов Калашникова и более тяжелого вооружения. Интенсивная стрельба началась около пяти утра (08.00 мск) и длилась около часа", — сообщил агентству житель Абиджана, проживающий рядом с посольством США и президентским дворцом.

Очевидцы также сообщают о стрельбе на въезде и в центре Буаке.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. На прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов. Однако другая группа ивуарийских военных осудила отказ своих коллег от повышения денежных выплат.