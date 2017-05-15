Есть интересные идеи: глава МИД Украины рассказал о давлении США на Россию

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США намерены оказать давление на Россию и принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Как утверждает министр иностранных дел Украины, эти темы стали предметом обсуждения во время его встреч в Вашингтоне.

Трамп принял главу украинского МИД в Белом доме 10 мая. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом.

Это была уже не первая поездка Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось впервые. Так, дипломат посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Интересные идеи"

О результатах своей поездки в Вашингтон Климкин рассказал в интервью программе ТСН.

"Один из главных политических сигналов — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", — отметил министр.

Климкин утверждает, что обсуждал с Трампом не только "экономические рычаги давления и санкции". По его словам, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в Донбассе Вашингтон будет согласовывать с Германией и Францией.

Министр также заявил, что общение с американским президентом прошло в атмосфере, "насыщенной положительными эмоциями", а сам Трамп назвал украинцев "классными".

В пятницу посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что американцы заверили Киев, что не будут принимать никакие решения "за спиной" Украины.

"Никаких каких-то там решений за спиной Украины не будет, в этом нас заверили, и эти встречи показывают, что это четкая политика новой администрации", — заявил дипломат.

По словам Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны Америки.

"Платная" встреча

Несмотря на уверения о прекрасных отношениях между Киевом и Вашингтоном, в СМИ просочилась информация о том, что Украине пришлось заплатить за встречу с Трампом. Об этом в пятницу сообщил депутат Верховной рады Андрей Артеменко.

"За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа", — написал депутат на своей странице в Facebook

Парламентарий "оценил" переговоры в 400 тысяч долларов.

Артеменко также заявил, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще и стала "компенсацией" за переговоры президента США с главой российского МИД Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком.

Депутат добавил, что встреча Климкина с Трампом продолжалась всего шесть минут.

Сам Климкин утверждения депутата категорически опроверг.

"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — заявил дипломат на пресс-конференции.

"Конечно, это (встреча с руководством США — ред.) — политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул украинский министр.

США сокращают помощь Киеву

При этом в середине апреля журнал Foreign Policy сообщил, что Вашингтон намерен резко — сразу на 69 процентов — сократить размер финансовой помощи для Украины. Изначально американские власти планировали выделить Киеву более 570 миллионов долларов, однако, по данным издания, в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.

В пятницу Климкин также анонсировал скорую встречу Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

"Над встречей мы работаем. Я думаю, что она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов в подготовке этой встречи — это формат, в котором США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений", — сказал глава украинского МИД.

Десятого мая официальный представитель госдепа Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не планирует отменять антироссийские санкции, которые были введены в 2014 году. Об этом она рассказала после встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", — подчеркнула Нойерт.

Вопрос о снятии с России санкций на Западе традиционно увязывают с выполнением минских соглашений, несмотря на то, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.