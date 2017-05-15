Есть интересные идеи: глава МИД Украины рассказал о давлении США на Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США намерены оказать давление на Россию и принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Как утверждает министр иностранных дел Украины, эти темы стали предметом обсуждения во время его встреч в Вашингтоне.
Это была уже не первая поездка Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось впервые. Так, дипломат посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Интересные идеи"
О результатах своей поездки в Вашингтон Климкин рассказал в интервью программе ТСН.
"Один из главных политических сигналов — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", — отметил министр.
Климкин утверждает, что обсуждал с Трампом не только "экономические рычаги давления и санкции". По его словам, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в Донбассе Вашингтон будет согласовывать с Германией и Францией.
В пятницу посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что американцы заверили Киев, что не будут принимать никакие решения "за спиной" Украины.
"Никаких каких-то там решений за спиной Украины не будет, в этом нас заверили, и эти встречи показывают, что это четкая политика новой администрации", — заявил дипломат.
По словам Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны Америки.
"Платная" встреча
Несмотря на уверения о прекрасных отношениях между Киевом и Вашингтоном, в СМИ просочилась информация о том, что Украине пришлось заплатить за встречу с Трампом. Об этом в пятницу сообщил депутат Верховной рады Андрей Артеменко.
Парламентарий "оценил" переговоры в 400 тысяч долларов.
Артеменко также заявил, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще и стала "компенсацией" за переговоры президента США с главой российского МИД Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком.
Депутат добавил, что встреча Климкина с Трампом продолжалась всего шесть минут.
"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — заявил дипломат на пресс-конференции.
"Конечно, это (встреча с руководством США — ред.) — политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул украинский министр.
США сокращают помощь Киеву
В пятницу Климкин также анонсировал скорую встречу Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.
"Над встречей мы работаем. Я думаю, что она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов в подготовке этой встречи — это формат, в котором США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений", — сказал глава украинского МИД.
"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", — подчеркнула Нойерт.
Вопрос о снятии с России санкций на Западе традиционно увязывают с выполнением минских соглашений, несмотря на то, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.