В Индии 50 человек пострадали в ДТП с автобусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 50 пострадали после того, как автобус перевернулся в индийском штате Бихар, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Среди погибших двое несовершеннолетних. Кроме того, из 50 пострадавших 12 получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел около 02.00 понедельника (23.30 воскресенья мск) в округе Навада. По словам представителя полиции Авадхеша Кумара, водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и вылетел в кювет. Он добавил, что водитель мог уснуть за рулем.

Большую часть пассажиров автобуса составляли сезонные работники кирпичного завода в Западной Бенгалии. Они возвращались в Бихар в связи с закрытием производства ввиду приближающегося сезона дождей.