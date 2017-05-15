СМИ: охранник Яроша прострелил ноги таксисту, не сказавшему "Героям слава"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, в котором участвовали телохранители бывшего лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщает издание "Событие".

Инцидент произошел 14 мая в Каменском. Водитель такси отказался ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" (Ответ – "Героям слава!" — ред.). Мужчины разозлились и сначала ударили водителя сзади, когда он отсчитывал сдачу, затем они начали бить автомобиль, а один из них прострел водителю обе ноги.

На место происшествия почти сразу приехали другие таксисты, один из них, по данным СМИ, также получил огнестрельное ранение. Пострадавшие были госпитализированы.

В городской полиции сообщили, что в такси сели три пассажира, но избивал и стрелял в водителя только один из них. Двое участников конфликта задержаны, одному удалось сбежать.

Как заявили в местном отделении "Правого сектора"*, задержанный Роман Малисевич не имеет отношения к организации, а является личным телохранителем бывшего лидера движения Дмитрия Яроша.

*Экстремистская организация, запрещенная в России