На Хоккайдо упал японский самолет-разведчик

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Самолет-разведчик LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение на Хоккайдо, сообщила телекомпания NHK.

Его обломки обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова. Самолет вылетел из аэропорта Окадама в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи и направлялся в сторону Хакодате. Затем в районе аэропорта Хакодате он пропал с радаров.

Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Длина самолета составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.