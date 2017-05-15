СМИ: в Нью-Йорке расследуют сделки с собственностью экс-главы штаба Трампа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк в США открыли расследование по сделкам с недвижимостью бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, передает агентство Блумберг.

Расследование начато главным прокурором штата Эриком Шнайдерманом, который является критиком деятельности президента США, и находится на начальной стадии, сообщил агентству информированный источник.

Как отмечает Блумберг, у Манафорта была собственность в Ист-Энде (восточная часть острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк), а также в небоскребе "Башня Трампа". Кроме того, в отношении операций Манафорта расследование проводит окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что департамент юстиции США запрашивал банковские данные бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках расследования "вмешательства" России в ход президентских выборов, сообщает.

В апреле газета New York Daily News писала, что Манафорт, возможно, получал незаконные налоговые льготы на недвижимость в Trump Tower в Нью-Йорке.