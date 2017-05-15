ВС Киргизии подтвердил приговоры топ-менеджерам сотового оператора за аферы

БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Верховный суд (ВС) Киргизии вынес приговор в отношении бывших топ-менеджеров компании "Альфа Телеком" (торговый бренд MegaCom), которые получили от 15 до 25 лет заключения за мошенничество и растрату вверенного имущества, сообщили РИА Новости в понедельник в ВС республики.

В 2013 году генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц компании по фактам злоупотребления положением, растраты вверенного имущества в крупном размере, мошенничества и подделки документов. Топ-менеджеры компании были обвинены в организации "серых схем" вывода средств. По данным следствия, руководство "Альфа Телеком" вопреки интересам компании направляло деньги на приобретение товаров по завышенным ценам и оказание услуг без производственной необходимости, в том числе с использованием подложных финансовых документов.

"Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Алмазбека Абекова, Азамата Мурзалиева и других лиц. Приговор нижестоящих судебных инстанций оставлен в силе", — сообщили в Верховном суде.

Согласно окончательному приговору, экс-гендиректор "Альфа Телеком" Азамат Мурзалиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "присвоение или растрата вверенного имущества" и приговорён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его бывший советник Абеков приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Он должен выплатить около 1,3 миллиона долларов в пользу сотового оператора. Бывший директор строительной компании "Строй-Сервис" Нурлан уулу Аман, проходивший по этому же делу, получил восемь лет.

Ранее суд также наложил арест на 2 миллиона долларов, которые Абеков незаконно перевел со счетов MegaCom.

Приговор Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит, отметили в пресс-службе ведомства.

ЗАО "Альфа Телеком" — сотовая компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Компания обслуживает свыше 2,5 миллиона абонентов, обеспечивая покрытие до 90% населенной территории Киргизии.