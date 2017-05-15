Япония признала, что КНДР достигла "определенного технического прогресса"

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея достигла определенного технического прогресса, такое мнение в ходе пресс-конференции в Токио высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"(КНДР — ред.) достигла определенного технического прогресса. Есть вероятность, что был проведен пуск ракеты нового типа", — сказал генеральный секретарь.

В то же время он подчеркнул, что "необходимо воздержаться от диалога ради диалога" и высказался за продолжение давления на КНДР.

Утром в понедельник Северная Корея официально подтвердила, что проведенный в воскресенье пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

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Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная в воскресенье ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов. Японские военные склоняются к мнению, что выпущенная в воскресенье ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла тогда внимание специалистов.