СМИ: исполнители глобальной кибератаки получили более 42 тысяч долларов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Исполнители кибератаки, затронувшей десятки стран мира, получили более 42 тысяч долларов, однако присланные жертвами деньги до сих пор не были сняты со счетов, пишет издание Times.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. По его данным, масштабная кибератака уже затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Силовые структуры продолжают осуществлять наблюдение за тремя онлайн-счетами, куда жертвы хакерской атаки отправили деньги в виде биткоинов. Соучредитель компании Elliptic, которая распознает незаконную деятельность с использованием биткойнов, Том Робинсон сообщил о 110 случаях уплаты выкупа в общей сложности в размере 23,5 биткойнов.

Газета Guardian отмечает, что выкуп может увеличиться, поскольку вредоносная программа-вымогатель угрожает вдвое повысить требуемые в виде биткойнов 300 долларов, если пользователи компьютеров не заплатят в течение трех дней. Если жертвы хакерской атаки не заплатят в течение семи дней, вирус угрожает удалить все файлы.

Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.