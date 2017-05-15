При взрыве пиротехники в мексиканской церкви пострадали более 10 человек

МЕХИКО, 15 мая — РИА Новости. Не менее 11 человек пострадали в воскресенье в результате взрыва пиротехники в церкви мексиканского поселка Ла-Орталиса в штате Мехико, сообщают местные спасательные службы.

По данным портала Universal , взрыв произошел в помещении, где хранились пиротехнические изделия. В результате была полностью разрушена 10-метровая стена.

Несколько дней назад 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в мексиканском штате Пуэбла. Один из жителей города выпустил ракету, которая попала в хранившуюся в здании пиротехнику, приготовленную для праздника.