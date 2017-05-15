США
15.0515 мая02:28МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россия перевела все авиарейсы с Белоруссией в международный сектор

01:4215.05.2017
04350
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСамолет в аэропорту. Архивное фотоСамолет в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией, начинает действовать в РФ в понедельник.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Россия и Белоруссия преодолеют трудности, если будут вместе, заявил Рапота
В Белоруссии 12 февраля нынешнего года начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Это решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Новые правила

Начиная с понедельника, авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов.

Как ранее сообщила ФСБ РФ, пограничный контроль граждан России и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. При этом пассажиры из числа граждан РФ и Белоруссии обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заявления для средств массовой информации. 3 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин: между Россией и Белоруссией не осталось спорных вопросов
Иностранные граждане (кроме граждан Белоруссии) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.

В свою очередь в Белоруссии заявили, что Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией.

Как ранее заявил журналистам начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук, "Белоруссия в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Белоруссией" и, несмотря на решение российских коллег белорусский госпогранкомитет, пограничный контроль на самолетах, следующих из Белоруссии в Россию и в обратном направлении, осуществлять не будет.

Представитель погранкомитета Белоруссии отметил, что РФ в официальном порядке проинформировала белорусское ведомство о введении с 15 мая в российских аэропортах пограничного контроля на авиарейсах между двумя странами, и что все рейсы переводятся на обслуживание в международные сектора аэропортов.

Оправданная мера

Эксперты, опрошенные РИА Новости, назвали введенный режим погранконтроля полностью оправданной мерой, необходимой для обеспечения безопасности России.

"Этого следовало ожидать в связи с тем, что белорусы приняли самостоятельное решение об открытии границы. И если в отношении железнодорожного и автомобильного транспорта уже давно последовали решения, то в отношении авиационного это оставалось пока вне зоны действия пограничников", — отметил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин: России и Белоруссии выгодно укрепление связей в Союзном государстве
"Это совершенно обоснованные требования, они полностью соответствуют современной ситуации в борьбе с террором", — сказал агентству президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

По его словам, речь идет о предотвращении возможности проникновения в Россию лиц, причастных к деятельности международных экстремистских и террористических организаций.

"Практическое значение (пограничного режима) очень простое — это безопасность, особенно после петербургского теракта", — пояснил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Теоретически любой злоумышленник мог попасть на территорию Белоруссии или РФ из третьей страны, отметил он.

"Учитывая тот факт, что Белоруссия в одностороннем порядке и без консультаций объявила безвизовый въезд для граждан 80 государств, это может создавать угрозу для нашей страны — ввиду того, что у нас отсутствует как пограничный контроль между Белоруссией в РФ, так и таможенная граница", — добавил Безпалько.

"Поэтому все российско-белорусские перелеты теперь будут квалифицироваться как международные в целях безопасности — чтобы даже после проверки белорусскими пограничниками людей российские погранслужбы, органы ФСБ тоже проверяли всех этих людей на предмет возможной опасности для нашей страны", — сказал он.

Готовность аэропортов

Российские аэропорты и авиакомпании подготовились к новым правилам погранконтроля.

Так, "Аэрофлот" сообщил, что переводит свои рейсы, выполняемые в Минск и из него, в международные секторы аэропорта "Шереметьево". Рейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D аэропорта, а рейсы из Минска будут прибывать в терминал F аэропорта "Шереметьево".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Минске. Архив
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии
Для прохождения паспортного контроля гражданам РФ и Белоруссии будет необходимо проследовать в кабины "Для граждан союзного государства, прибывших из Республики Беларусь". Иностранные граждане, кроме граждан Белоруссии, и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в установленном порядке для международных терминалов российских аэропортов, отметил "Аэрофлот".

О готовности к обслуживанию белорусских рейсов через международный сектор заявлял калининградский аэропорт "Храброво".

"Все процедуры с государственными органами отработаны", — сообщала воздушная гавань.

Терминал приема международных рейсов аэропорта Нижнего Новгорода "Стригино" также готов к увеличению пассажиропотока с учетом приема рейсов из Белоруссии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Как сообщили РИА Новости в нижегородском аэропорту, пропускная способность пункта пропуска через госграницу сейчас составляет 740 пассажиров в час, при этом имеющаяся конфигурация позволит увеличить его до 1 тысячи пассажиров в час.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена