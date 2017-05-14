СМИ назвали пять главных провалов американского спецназа

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В США принято считать спецназовцев героями и гордиться их успехами, не акцентируя внимание на вопиющих неудачах, пишет National Interest. Издание перечислило пять американских спецопераций, которые обернулись провалом.

Рейд на атолл Макин

В августе 1942 года недавно сформированный Второй рейдерский батальон морской пехоты США начал свою первую спецоперацию: американские подлодки высадили на атолл Макин в Тихом океане 222 специально отобранных и обученных военных. Их миссия состояла в том, чтобы разрушить японские постройки и таким образом заставить верховное командование в Токио чувствовать себя уязвимым.

Нападение стало для японцев неожиданностью, но эффект внезапности быстро сошел на нет, и они стали оказывать сопротивление. Американцы решили отступить, но оказались в ловушке из-за высоких волн — морпехи просто не смогли бы доплыть до ожидающих их подлодок.

На следующий день пехотинцы все-таки уничтожили оставшиеся постройки японцев, а субмарина вернулась за теми, кто выжил. В общей сложности в ходе операции погибли 30 американцев, многие получили ранения. Посредственный успех рейда надолго запомнился командованию США, отмечает автор статьи.

Северная Корея: Высота 205

25 ноября 1950 года американские спецназовцы должны были захватить и удержать под своим контролем Высоту 205 у реки Чхончхонган. Однако они не знали, что в Северную Корею введен большой китайский контингент, который готовился к масштабному контрнаступлению.

Попытка провести операцию обернулась для американцев потерями, так как высота была защищена лучше, чем они ожидали. Ситуация едва не вышла из-под контроля, когда началась контратака китайцев. Из 87 американских спецназовцев выжил только 21. Операция ожидаемого успеха так и не принесла.

Операция "Орлиный коготь" или Побег из Тегерана

После захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году десятки дипломатов удерживались в заложниках. Администрация президента США Джимми Картера решила не начинать войну с Ираном — вместо этого было принято решение о проведении спецоперации.

Планировалось, что неподалеку от посольства приземлятся вертолеты с американскими спецназовцами, охранники дипломатов будут ликвидированы, а затем заложников посадят в самолет и увезут из страны, прежде чем иранские военные успеют среагировать. Операция была сложной, пишет NI, и один неверный шаг мог привести к десяткам жертв.

В день рейда почти все пошло не по плану. Из-за неисправностей спецназу не хватило вертолетов для освобождения заложников. (Один рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, еще один заблудился, остальные машины из-за ошибки разведки приземлились рядом с шоссе. В результате операция была раскрыта. Высадившиеся американцы блокировали автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, при этом один человек погиб — ред.)

Уже после получения приказа отменить операцию один из американских вертолетов врезался в самолет-заправщик, в начавшемся пожаре погибло восемь членов экипажа. (Обе машины были уничтожены огнем, уцелевшие вертолеты были брошены в пустыне и перешли к иранской армии, как и вся секретная документация по проведению операции — ред.) Провал спецназа в Иране привел к поражению Картера на президентских выборах 1980 года.

Операция "Вспышка ярости" в Гренаде

Свержение правительства Гренады казалось выполнимой задачей для вооруженных сил Соединенных Штатов, пишет NI. И действительно, конфликт, который произошел в 1983 году, продлился только три дня.

"Но за эти три дня американские спецслужбы столкнулись с массой проблем", — говорится в статье.

Военные не обратили внимания на погодные условия на Гренаде, в результате четверо "морских котиков" утонули. Нападению на тюрьму Ричмонд-Хилл с воздуха помешал неожиданный обстрел зенитной артиллерией. Попытка захватить пустые бараки привела к крушению трех вертолетов и гибели еще троих военнослужащих.

Могадишо: что американцы тут забыли?

Соединенные Штаты вступили в гражданскую войну в Сомали под эгидой гуманитарной миссии, призванной восстановить поставки продовольствия жителям страны. Однако цели Вашингтона в этой стране скоро расширились, при этом новый президент Билл Клинтон едва ли представлял себе, чего США хотят от этого африканского государства.

В октябре 1993 года американцы начали спецоперацию в Могадишо с целью ареста двух членов так называемого "правительства Сомалийского национального альянса". Атака планировалась с земли и с воздуха, но все опять пошло не так: один из вертолетов был подбит из ручного противотанкового гранатомета, а участникам наземной операции не удалось добраться до цели. В итоге американцы оказались в окружении — они потеряли еще один вертолет, а бои продолжались до утра и стоили жизни 19 спецназовцам. Погибли более тысячи сомалийцев, в том числе и мирные жители.