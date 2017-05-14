На юге Казахстана обрушилась труба ТЭЦ, один рабочий остается под завалами

АЛМА-АТА, 14 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. При демонтаже дымовой трубы на ТЭЦ в Кызылорде (административный центр Кызылординской области Казахстана) произошло ее обрушение на двух рабочих, один из них с травмами госпитализирован, поиски второго продолжаются, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

"По предварительной информации, 14 мая 2017 года в 19.00 (16.00 мск) на территории Кызылординской ТЭЦ в городе Кызылорда при проведении работ по демонтажу дымовой трубы произошло ее обрушение на двух рабочих… Один из рабочих госпитализирован в областной медицинский центр, второй рабочий находится под обрушением, спасательные работы продолжаются", — сказал Иманкулов.

По его словам, в поисково-спасательных работах задействованы сотрудники и техника опергруппы департамента по ЧС Кызылординской области, Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области.

На данный момент задействовано порядка 60 человек спасателей, более десяти единиц техники и два кинологических расчета.