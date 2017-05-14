Египетские СМИ: переговоры с РФ по возобновлению авиасообщения не ведутся

КАИР, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Переговоры России и Египта по возобновлению прерванного полтора года назад авиасообщения не ведутся, сообщает египетская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта.

"Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему", — сказал источник. Он добавил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по контролю за безопасностью, поскольку считает, что это нанесет ущерб суверенитету страны. "Министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств", — указал собеседник газеты.

Он отметил, что протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку "в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории".

Источник в министерстве гражданской авиации Египта в субботу сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения. Кроме того, источник в министерстве сообщил, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.

В то же время глава Минтранса России Максим Соколов в воскресенье сказал, что официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из России в аэропортах не поступало. Также он отметил, что власти Египта не приглашали российских специалистов для проведения проверок безопасности аэропортов в мае.