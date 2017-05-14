Египет не приглашал российских специалистов для проверки авиабезопасности

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Власти Египта не приглашали российских специалистов для проведения проверок безопасности аэропортов в мае, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Приглашения не было", — сказал он, отвечая на вопрос о приглашении Каира на проверки в мае.

Источник в министерстве гражданской авиации Египта в субботу сообщил РИА Новости, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах, дата приглашения российских экспертов для очередной проверки будет обсуждаться. Он добавил, что министр гражданской авиации Шериф Фатхи несколько дней назад заявил о готовности аэропортов к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.