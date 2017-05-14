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Команда Макрона сообщила о первых назначениях в аппарате президента

11:3714.05.2017
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИнаугурация избранного президента Франции Э. МакронаИнаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Команда избранного президента Франции Эммануэля Макрона сообщила о первых четырех назначениях в его аппарате, передает агентство Рейтер.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Французский переполох: Макрон перекраивает политическую карту
Как сообщает агентство со ссылкой на представителей команды Макрона, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер (Alexis Kohler). Колер возглавлял кабинет Макрона в период с 2014 по 2016 год, когда Макрон занимал пост министра экономики Франции.

Дипломатическим советником президента назначен посол Франции в ФРГ 61-летний Филипп Этьен (Philippe Etienne). Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда (Patrick Strzoda), занимавший должность префекта региона Иль-де-Франс. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаэль Эмельян (Ismaël Emelien), который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".

В воскресенье в Париже пройдет инаугурация Макрона.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДо оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон (в центре), победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкПервый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
© REUTERS / Christian HartmannПосле дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции
© REUTERS / Philippe Lopez/Pool
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
© REUTERS / Thomas Samson/PoolИзвестие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон с женой празднуют победу на президентских выборах перед Лувром в Париже
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.
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