СМИ узнали, как США готовят новые санкции против КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Казначейство США рассматривает все доступные инструменты для введения нового пакета санкций в отношении КНДР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.

"Мы не комментируем будущие санкции, но, очевидно, мы будем рассматривать любой инструмент в нашем распоряжении, чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма", — заявил чиновник,

Среди рассматриваемых механизмов есть программы Управления контртеррористической и финансовой разведки и Управления контроля иностранных активов, добавил он.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

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