СМИ узнали, как США готовят новые санкции против КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Казначейство США рассматривает все доступные инструменты для введения нового пакета санкций в отношении КНДР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства.
"Мы не комментируем будущие санкции, но, очевидно, мы будем рассматривать любой инструмент в нашем распоряжении, чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма", — заявил чиновник,
Среди рассматриваемых механизмов есть программы Управления контртеррористической и финансовой разведки и Управления контроля иностранных активов, добавил он.
С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.
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