Представители Сеула и Пхеньяна провели короткую встречу на форуме в Пекине

Форум "Один пояс - один путь" (31)

Форум Один пояс и один путь

Форум Один пояс и один путь

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главы делегаций КНДР и Республики Корея провели короткую встречу на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине, передает агентство Ренхап.

Южнокорейский парламентарий Пак Бен Сок заявил, что в ходе короткого разговора обсудил с министром по внешнеэкономическим связям КНДР Ким Ен Чжэ целый ряд вопросов.

Депутат отметил, что, по его впечатлению от беседы, Пхеньян готов провести межкорейский саммит.

Не уточняется, какие конкретно темы обсуждали главы делегаций, а также подробности о возможной встрече лидеров Северной и Южной Корей.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.