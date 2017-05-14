Президент Южной Кореи назвал условия для диалога с КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в связи с очередным пуском ракеты КНДР, что диалог с этой страной возможен только в случае, если Пхеньян изменит свою позицию, сообщило агентство Ренхап.
Мун Чжэ Ин, ставший президентом в результате выборов 9 мая, ранее говорил о необходимости налаживания диалога с Северной Кореей. Проведенный КНДР в воскресенье пуск стал первым с момента его избрания на пост президента.
В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров.
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