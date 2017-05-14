Президент Южной Кореи назвал условия для диалога с КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в связи с очередным пуском ракеты КНДР, что диалог с этой страной возможен только в случае, если Пхеньян изменит свою позицию, сообщило агентство Ренхап.

"Даже если диалог возможен, то мы должны показать Северной Корее, что это возможно, только если она изменит свою позицию", — сказал президент.

Мун Чжэ Ин, ставший президентом в результате выборов 9 мая, ранее говорил о необходимости налаживания диалога с Северной Кореей. Проведенный КНДР в воскресенье пуск стал первым с момента его избрания на пост президента.

В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров.

Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличить высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Если бы при пуске ракете была задана обычная траектория, дальность полета могла бы превысить 4000 километров. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии".

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