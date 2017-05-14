Французские СМИ сообщили новые детали дела о трудоустройстве супруги Фийона

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бизнесмену и владельцу журнала Revue des Deux Mondes, где работала супруга экс-премьера Франсуа Фийона, предъявили обвинения в злоупотреблении общественным имуществом, пишет газета Journal du Dimanche.

По данным издания, в пятницу Марк Ладре де Лашарьер провел около десяти часов в финансовом подразделении суда высшей инстанции Парижа. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении общественным имуществом, но задерживать его не стали.

На протяжении всего дня владелец журнала пытался доказать, что работа супруги Фийона не была фиктивной, но ему не удалось переубедить следователей, занимающихся расследованием. Как отмечает газета, следователи полагают, что трудоустройство Пенелопы Фийон в журнале, за работу в котором в период с мая по декабрь 2013 года она ежемесячно в среднем получала пять тысяч евро (до вычета налогов и прочих отчислений), было фиктивным.

Предвыборный скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Revue des Deux Mondes Мишель Крепю заявил, что никогда не знал о том, что Пенелопе было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи. В первом туре президентских выборов Фийон потерпел неудачу, получив 20,1% голосов.