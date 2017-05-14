Лавров прокомментировал шумиху вокруг фото с встречи с Трампом

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

"Не знаю", — ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе.

"Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, так же, как в отношении других министров", — сказал глава МИД РФ.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.