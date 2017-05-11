За гранью: американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику

Ага, вот они и попались. Американские СМИ с небывалым энтузиазмом восприняли отказ Белого дома допустить фотокорреспондентов на встречу Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Именно этот факт стал для многих в США главной новостью визита российского министра.

Интеллектуальная агония. В такой емкой, но все-таки дипломатичной форме, при учете сложившейся ситуации, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала освещение американской прессой визита Сергея Лаврова в США. Началось все, казалось бы, с пустяка. На встречу Лаврова и Дональда Трампа допустили только их личных фотографов. Видимо, в Белом доме решили, что так будет надежней. Хорошо известны сложные – и это мягко говоря – отношения американского президента с прессой. Потому и опасения, что журналисты выдадут очередную порцию богато иллюстрированных "фейковых новостей", как любит выражаться Трамп, возникли совершенно ожидаемо. Профессиональные фотографы умеют "подлавливать" своих клиентов в неловкие моменты. И если такие фотографии сопроводить "удачными" подписями о том, что, например, "американский лидер сдает национальные интересы США в угоду Москве с улыбкой на устах", получится неплохой антипиар для Дональда Трампа. А ему ведь и так хватает. Публика-то подготовлена месяцами вакханалии, которая генерируется в СМИ на тему мифических связей команды президента США с Кремлем и "влияния России на американские выборы".

Но в этот раз местные журналисты переплюнули сами себя. В прессе развернулась бурная, с элементами истерики дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова. Возмущению, домыслам, странным выводам и смелым фантазиям не было предела. Представители прессы страстно спорили, а можно ли использовать фото российской стороны, поскольку Белый дом протокольные снимки так и не опубликовал. А не выйдет ли из этого чего-нибудь ужасного для Америки. А не таится ли здесь чудовищный и коварный подвох. Москву обвинили чуть ли не в очередном заговоре против Соединенных Штатов. Хотя формат и протокол встречи – полная и безусловная прерогатива Белого дома.

Кстати, и на итоговой пресс-конференции российского министра опять атаковали вопросами якобы о вмешательстве Москвы в те самые, ставшие уже легендарными по возникшему вокруг них сюрреализму, выборы президента США. А могли ведь, прежде всего, задавать вопросы по делу. Визит-то явно не был бессмысленным. И Сирию обсудили, и корейскую проблематику, и Украину, и общие угрозы, и общие интересы. Но нет – внимание было сконцентрировано на теме, которая превратилась в бесконечно разрастающийся мыльный пузырь. И Лавров, и Захарова считают, что сама постановка вопроса о воздействии на политические процессы в Америке со стороны другой страны "нелепа" и оскорбительна для американского общества. Впрочем, на местных журналистов такая аргументация уже давно не действует. В медицине это называется реактивным состоянием.

Справедливости ради надо упомянуть, что Белый дом и сам подлил "масла в огонь" в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. Аккурат после того, как тот попросил расширения расследования по поводу "российского следа" и дополнительных ресурсов на эти цели. Тут уж началось совсем невообразимое. Журналисты и так называемые эксперты из кожи вон лезли, убеждая американцев в том, что Коми – ритуальная жертва, преподнесенная Кремлю. Дескать, бросили "политический труп врага" под ноги российскому министру. Вот все это и назвала Захарова интеллектуальной агонией. А разве дело обстоит иначе? Вовремя или не вовремя был снят с должности Джеймс Коми – внутренний вопрос Вашингтона. Но сам этот факт вселяет сдержанную надежду на то, что отношения США и России войдут в более или менее здравое русло.

Похоже, Дональда Трампа смертельно утомила вся эта история с его мнимыми связями с Москвой. И он перешел к решительным действиям в отношении тех, кто стали драйверами этого безумия и деструктива. Коми – как раз из их числа. Встреча с Сергеем Лавровым и ожидаемые переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 летом в Германии – следующие этапы, уже больше похожие на тренд. Пусть и неустойчивый. Возможно, Трамп, наконец, уяснил, что любые его действия и мало-мальски позитивные слова, связанные с Россией, в любом случае будут интерпретированы не в его пользу. Но как яркий и харизматичный политик с претензией на большие свершения он не может бесконечно следовать в русле, которое формируют совсем другие, враждебно настроенные к нему люди. По сути, взявшие в заложники глобальную безопасность в своих попытках сделать противостояние России и США первым пунктом политической повестки Вашингтона. Возможно, Трамп захочет проследовать несколько иным маршрутом. Конечно, соблюдая меры предосторожности.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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