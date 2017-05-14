Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией по проблеме КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией, Китаем и другими странами по проблеме КНДР, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Взаимодействуя не только с США и Южной Кореей, но и с Россией, Китаем и мировым сообществом, мы намерены решительно требовать от КНДР выполнения резолюций ООН", — сказал премьер.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

Пуск был произведен менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи, который выступает за диалог с КНДР.

По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.