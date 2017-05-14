Си Цзиньпин призвал парламенты стран Шелкового пути к сотрудничеству

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в воскресенье форум стран Шелкового пути "Один пояс — один путь", призвал к более активному парламентскому сотрудничеству вовлеченных в проект стран.

"Мы должны усилить сотрудничество между парламентами, политическими партиями и негосударственными организациями разных стран… Мы должны также усилить международное антикоррупционное сотрудничество, тогда "Один пояс – один путь" станет проектом с высокими этическими стандартами ", — заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также отметил, что проект должен стать "дорогой, объединяющей различные цивилизации", тогда взаимный обмен сможет заменить отчужденность, изучение культуры друг друга заменит обострения, сосуществование заменит чувство превосходства, и это сможет в дальнейшем привести к укреплению доверия, уважения и понимания между разными странами.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.