Эрдоган: инициатива "Один пояс – один путь" поможет победить терроризм

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Инициатива "Один пояс — один путь" поможет, в том числе, победить терроризм, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Это станет инициативой, которая положит конец терроризму. Эта модель сотрудничества станет выгодной для всех",- сказал Эрдоган на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

Как сказал он, "наши новые усилия по созданию новой системы взаимосвязанности в сферах экономики, политики и культуры — мы создаем новый проект в этих сферах, он будет служить устойчивому росту и развитию, улучшению качества жизни, будет нашим общим успехом".