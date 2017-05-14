Эрдоган: инициатива "Один пояс – один путь" поможет победить терроризм
05:5814.05.2017
(обновлено: 06:40 14.05.2017)
50500
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Инициатива "Один пояс — один путь" поможет, в том числе, победить терроризм, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Это станет инициативой, которая положит конец терроризму. Эта модель сотрудничества станет выгодной для всех",- сказал Эрдоган на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Как сказал он, "наши новые усилия по созданию новой системы взаимосвязанности в сферах экономики, политики и культуры — мы создаем новый проект в этих сферах, он будет служить устойчивому росту и развитию, улучшению качества жизни, будет нашим общим успехом".
© ИнфографикаСтратегия экономического развития «Один пояс – один путь»
Стратегия экономического развития «Один пояс – один путь»