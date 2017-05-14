Си Цзиньпин: Китай не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай не намерен вмешиваться во внутренние дела стран, предлагая проект Шелкового пути Пекин стремится создать новую модель международного взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в воскресенье форум стран Шелкового пути "Один пояс – один путь".

"У нас нет намерений вмешиваться во внутренние дела других государств, принося нашу социальную систему и модель развития, или же навязывать нашу волю", — заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что Китай надеется, что посредством развития проекта "Один пояс — один путь" удастся создать новую модель взаимовыгодного сотрудничества.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

© Инфографика Стратегия экономического развития «Один пояс – один путь» © Инфографика Стратегия экономического развития «Один пояс – один путь»

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях