Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность друг друга

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Страны должны уважать суверенитет, территориальную целостность, пути социального развития, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин.

"Страны должны уважать суверенитет, территориальную целостность, путь социального развития, коренные интересы и озабоченности друг друга", — заявил Си Цзиньпин, выступаю на форуме "Один пояс — один путь".

В китайской столице Пекине в субботу открылся двухдневный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

Всего в форуме принимают участие главы стран и правительств 29 государств: президент Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, Киргизии, премьер Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки, а также государственный секретарь Мьянмы.