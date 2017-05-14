Трамп не видит необходимости в комиссии по расследованию "вмешательства РФ"

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает нужным создавать специальную независимую комиссию по расследованию "вмешательства России" в выборы в США в 2016 году.

"Не думаю, что это нужно", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News

Он напомнил, что в настоящее время расследованием по этому поводу занимается палата представителей и сенат США, а также ФБР.

"Я хочу, чтобы они расследовали это быстро. Но еще больше я заинтересован в том, что они расследовали это правильно", — отметил президент.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".