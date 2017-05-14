При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. При крушении поезда "Афины-Салоники" погибли четыре пассажира и пять человек ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

"В 21.45 (время совпадает с московским – ред.) поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс "Афины – Салоники", сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров", — говорится в сообщении.

Εκτροχιασμός τρένου Intercity έξω από τη Θεσσαλονίκη —Αναφορές για τραυματίες, δείτε φωτογραφίες από το σημείοhttps://t.co/6WrpYujKF2 — Panos Papadopoulos (@panospanw) 13 мая 2017 г.

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По информации компании, остальные поезда, работающие на маршруте "Афины — Салоники", работают в обычном режиме. На месте крушения движение идет по одной линии.