Эрдоган и Ципрас обсудили экстрадицию турецких военных, причастных к мятежу

Демонстранты с турецким и османским флагами на площади Таксим в Стамбуле. Архивное фото

Демонстранты с турецким и османским флагами на площади Таксим в Стамбуле. Архивное фото

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в рамках визита в Китай обсудил с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом экстрадицию восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота, передает агентство Anadolu.

Оба лидера прибыли в Пекин для участия в стартующем в воскресенье форуме стран Шелкового пути "Один пояс — один путь", основная часть переговоров пройдет 14 и 15 мая. Участие в форуме подтвердили лидеры 29 стран, в том числе и российский президент Владимир Путин.

Апелляционный суд в Афинах на прошлой неделе отказался удовлетворить новый запрос турецких властей на экстрадицию двух из восьми военнослужащих, бежавших в Грецию на вертолете в июле 2016 года после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции. Ранее суд отказал в выдаче еще шести военных.

Встреча Эрдогана и Ципраса прошла в закрытом для прессы режиме и продолжалась около часа. По информации источников в администрации турецкого лидера, в беседе с Ципрасом Эрдоган отметил, что отказ Афин от выдачи Анкаре группы беглых путчистов является проблемой в отношениях двух стран.

"Считаем неверным нахождение в Греции лиц, причастных к попытке переворота 15 июля 2016 года в Турции, и ожидаем от греческой стороны соответствующих шагов в этом направлении", — подчеркнул президент Турции.

Эрдоган и Ципрас также затронули тему разрешения кипрского конфликта. Стороны сошлись во мнении, что хотя в мирных переговорах до сих пор не достигнуто желаемого результата, необходимо приложить усилия к продолжению диалога и достижению урегулирования.

Собеседники также указали на необходимость минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога.

Президент Турции в рамках рабочей поездки в Пекин провел также встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.